Doveva essere un momento di svago tra amici, ma è diventato un dramma: a Pisa un 17enne ha perso la vita, mentre l’amico versa in condizioni critiche.

Hai fretta? blue News riassume per te Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita a Pisa mentre stava facendo delle acrobazie in moto nel parcheggio di Ikea.

Si è scontrato con l'amico, le cui condizioni sono critiche.

L'area del posteggio non è videosorvegliata. La dinamica dell'incidente non è quindi ancora chiara. Mostra di più

Un pomeriggio di acrobazie in moto tra amici si è trasformato in tragedia a Pisa. Un ragazzo di 17 anni ha infatti perso la vita mercoledì, nel parcheggio del centro commerciale Ikea, alla periferia sud della città.

Stando a quanto riportato da «Leggo», lui e un suo amico stavano eseguendo manovre pericolose con le loro motociclette quando, per ragioni ancora da chiarire, si sono scontrati.

Uno dei due ha perso la vita sul colpo, mentre l'altro giovane, anch'egli 17enne, è stato ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pisa, per poi essere trasferito a Cisanello.

Alla ricerca di prove social

La polizia municipale di Pisa sta conducendo le indagini sull'incidente.

L'area del parcheggio non è dotata di telecamere di sorveglianza, quindi gli agenti stanno raccogliendo testimonianze dai passanti per determinare se l'incidente sia stato causato da una condotta imprudente o se i giovani stessero partecipando a una sfida pericolosa.

La procura dei minori di Firenze ha incaricato gli investigatori di esaminare i social media per trovare eventuali foto o video che possano fornire ulteriori dettagli sull'incidente o sui momenti che lo hanno preceduto.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.