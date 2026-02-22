Addestra il suo cane in modo che smaltisca illegalmente i rifiuti al suo posto

Addestra il suo cane in modo che smaltisca illegalmente al suo posto i rifiuti 21.02.2026

Un uomo nel sud Italia ha insegnato al suo cane a smaltire i rifiuti... illegalmente. Ma ora una telecamera lo ha smascherato.

Stefan Michel Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te A Catania, un cane è stato ripreso di notte da una telecamera di sorveglianza con un sacchetto di plastica in bocca mentre scaricava illegalmente rifiuti.

La polizia ha spiegato che l'animale è stato deliberatamente addestrato dal proprietario in modo che l'uomo non venisse identificato.

Lo smaltimento illegale dei rifiuti è un problema crescente in Italia, motivo per cui si ricorre sempre più spesso alle telecamere; ora il proprietario del cane, identificato, ha ricevuto una multa. Mostra di più

Un cane attraversa una strada di notte, tenendo un sacchetto di plastica in bocca, che poi lascia a bordo della carreggiata. La scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza e poi diffusa dalla polizia di Catania sulla sua pagina Facebook.

«L'ingegno non dovrebbe mai essere una scusa per un comportamento incivile», il commento degli agenti sui social, dato che l'animale era stato appositamente addestrato dal proprietario in modo che l'uomo non potesse venire identificato mentre smaltisce illegalmente i suoi rifiuti domestici.

L'uomo, in sostanza, strumentalizza il suo animale per aggirare deliberatamente le regole, commentano le forze dell'ordine del Sud Italia: «Ma il rispetto del decoro urbano e dell'ambiente è un dovere per tutti».

Il responsabile è stato identificato e ha ricevuto una multa (il cui ammontare non è però noto), come riporta tra gli altri il «Guardian».

Le telecamere contro i littering

Lo smaltimento illegale dei rifiuti è da anni un problema pressante in Italia, soprattutto nel sud del Paese. Solo nel 2023 sono state registrate oltre 9'300 infrazioni in materia di rifiuti, con un aumento del 66% rispetto all'anno precedente.

In risposta, molte autorità locali si stanno affidando sempre di più alla sorveglianza: telecamere, trappole simili a quelle degli animali selvatici e sistemi di monitoraggio intelligenti sono progettati per catturare i trasgressori.

La strategia è chiara: chi smaltisce illegalmente i rifiuti viene identificato tramite video e va incontro a sanzioni severe. Sono possibili multe da 1'500 a 18'000 euro.

A quanto pare, questo ha spinto l'inventivo proprietario del cane ad addestrare il suo amico a quattro zampe in modo che smaltisca i suoi rifiuti in modo scorretto al suo posto.