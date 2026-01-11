  1. Clienti privati
Aveva 78 anni Addio a Bob Weir, membro fondatore dei Grateful Dead

SDA

11.1.2026 - 09:10

Bob Weir.
Bob Weir.
KEYSTONE

Bob Weir, lo schivo cantautore e chitarrista celebre come «l'altro fondatore» dei Grateful Dead, è morto a 78 anni per complicazioni polmonari.

Keystone-SDA

11.01.2026, 09:10

11.01.2026, 09:13

«Bob si è spento serenamente, circondato dalle persone a lui più care, dopo aver sconfitto con coraggio il cancro, come solo lui sapeva fare. Purtroppo ha poi ceduto a problemi polmonari preesistenti», hanno dichiarato i familiari annunciando la scomparsa del chitarrista che la scorsa estate, nonostante la diagnosi del tumore, era tornato sul palco per una celebrazione di tre serate dedicate a 60 anni di musica al Golden Gate Park.

Il viaggio musicale di Weir era cominciato quando aveva appena 16 anni: seguendo il suono di un banjo era entrato in un negozio di musica di Palo Alto e ci aveva trovato Jerry Garcia. I due suonarono assieme tutta la notte: fu l'origine dei Grateful Dead a cui poi si aggiunsero Ron 'Pigpen' McKernan, Phil Lesh e Bill Kreutzmann: i cinque membri fondatori della band.

