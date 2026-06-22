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Lutto Addio a Clive Davis, il talent scout della musica americana

SDA

22.6.2026 - 18:21

Clive Davis in una foto del 2024
Clive Davis in una foto del 2024
Keystone

Il mondo della musica perde una leggenda: Clive Davis, uno dei più influenti dirigenti dell'industria discografica americana e il talent scout che ha scoperto o rilanciato alcune delle più grandi star degli ultimi sessant'anni, è morto a 94 anni.

Keystone-SDA

22.06.2026, 18:21

22.06.2026, 18:27

Clive Davis si è spento nella sua casa di Manhattan.

Newyorchese di Brooklyn, laureato in legge a Harvard e una carriera da avvocato prima di entrare alla Columbia Records, negli anni Sessanta Davis si impose rapidamente come uno dei più acuti scopritori di talenti. Celebre per il fiuto commerciale e la capacità di individuare artisti con enorme potenziale mainstream, tra i cantanti che ha contribuito a lanciare o a guidare figurano Janis Joplin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Alicia Keys, Whitney Houston (di cui è considerato il vero scopritore avendola vista cantare diciannovenne in un night di New York), Jennifer Hudson, Barry Manilow e Aretha Franklin.

Uno dei pochi non artisti diventati famosi nel mondo della musica, Davis mantenne un ruolo visibile come creatore di star per buon mezzo secolo. Fu lui a spingere Columbia Records a cimentarsi con il rock: avendo compreso che la controcultura stava cambiando il mercato spinse l'etichetta verso artisti come Janis Joplin e Blood, Sweat & Tears. E sempre lui incoraggiò Miles Davis a stabilire contatti con la generazione di Woodstock.

Nel 1973 fu clamorosamente licenziato da Columbia per presunte irregolarità amministrative legate all'uso di fondi aziendali. Molti pensavano che la sua carriera fosse finita. Invece, appena un anno dopo, fondò Arista Records e costruì un impero ancora più influente intuendo ben presto il potenziale commerciale dell'hiphop pubblicando artisti come Outkast e Diddy e contribuendo a portare il rap nel mainstream.

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