  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto Addio a Scott Adams, il creatore della striscia satirica «Dilbert»

SDA

13.1.2026 - 19:16

Immagine d'archivio
Immagine d'archivio
KEYSTONE

Scott Adams, il fumettista autore della striscia satirica Dilbert popolarissima dagli anni Novanta tra milioni di impiegati al lavoro nei cubicoli degli uffici, è morto a 68 anni nella sua casa di Pleasanton, in California, per complicazioni legate al cancro alla prostata.

Keystone-SDA

13.01.2026, 19:16

Se lavoravi in un ufficio, un'azienda o nell'It tra il 1995 e il 2010 – e soprattutto negli anni della bolla dot-com – Dilbert era praticamente inevitabile.

La striscia circolava per email interne agli uffici, era linkata nei forum di informatici e consulenti e il suo protagonista adottato come icona del travet It sfruttato.

Adams si era poi più di recente reinventato come provocatore digitale – perfettamente a suo agio nell'ecosistema mediatico della destra dell'era Trump – con commenti incendiari su razza, politica e identità: Dilbert era stato cancellato nel 2023 dal migliaio di giornali in cui era ancora presente.

In extremis nelle ultime settimane il fumettista aveva chiesto aiuto al presidente Donald Trump per ottenere l'accesso terapie salvavita e Trump si era detto pronto ad aiutarlo, ma era ormai troppo tardi.

Al suo apice, Dilbert era distribuito in circa 2000 quotidiani in tutto il mondo, collocandosi nella stessa categoria di altre celebri strisce sindacate come Peanuts, Doonesbury e Garfield.

Adams pubblicò anche numerose raccolte di Dilbert e scrisse diversi libri di cultura aziendale, tra cui «Il principio di Dilbert», in cui sosteneva che «i lavoratori meno efficaci vengono sistematicamente spostati nel posto dove possono fare meno danni: il management».

I più letti

Il figlio adottivo difende i coniugi Moretti: «Indignazione fuori luogo»
Anche la ragazza con casco e candele scintillanti è morta nel rogo di Crans-Montana
Trump agli iraniani: «Resistete, l'aiuto è in arrivo!». Scatta l'ira di Mosca e l'irritazione di Pechino
Charlie Hebdo pubblica una seconda vignetta in relazione al dramma di Crans-Montana
Paolo Bernasconi si rifiuta di parlare di Crans-Montana sulla TV italiana e partono gli attacchi

Altre notizie

Tragedia di Crans-Montana. Il figlio adottivo difende i coniugi Moretti: «Indignazione fuori luogo»

Tragedia di Crans-MontanaIl figlio adottivo difende i coniugi Moretti: «Indignazione fuori luogo»

Sondaggio. Per la maggioranza degli svizzeri i social sono più una minaccia che un'opportunità

SondaggioPer la maggioranza degli svizzeri i social sono più una minaccia che un'opportunità

Demografia. Culle vuote in Francia, per la prima volta nascite in rosso

DemografiaCulle vuote in Francia, per la prima volta nascite in rosso

Dopo l'inferno di Crans-Montana. Jessica Moretti sottoposta a misure sostitutive, tra cui il divieto di lasciare la Svizzera

Dopo l'inferno di Crans-MontanaJessica Moretti sottoposta a misure sostitutive, tra cui il divieto di lasciare la Svizzera