È morto Tom Stoppard, premio Oscar e Tony

Tom Stoppard in posa con il Tony Award (foto del 2023).

Addio a Tom Stoppard: uno dei grandi del teatro contemporaneo, premio Oscar per il copione di Shakespeare in Love, è moro a 88 anni nella sua casa del Dorset circondato dalla famiglia. Lo ha annunciato l'agenzia United Artists.

«Sarà ricordato per le sue opere, per la loro brillantezza e umanità, e per il suo spirito arguto, la sua irriverenza, la sua generosità d'animo e il suo profondo amore per la lingua inglese», ha detto un portavoce.

Nato nell'ex Cecoslovacchia, ma naturalizzato britannico, Stoppard si era guadagnato ammiratori su entrambe le sponde dell'Atlantico. Oltre all'Oscar, Stoppard aveva accumulato tre premi Olivier e cinque Tony in una carriera multiforme al cinema, per il teatro la radio e la televisione (per Hbo la serie limitata del 2013 Parade's End).

Paragonato dai critici a colossi come «William Shakespeare» e «Bernard Shaw», tra le sue opere teatrali più famose si contano «Rosencrantz and Guildenstern Sono Morti» (la sua versione di Amleto) del 1966, «Arcadia» del 1993, «L'Invenzione dell'Amore» del 1997 (l'anno in cui fu fatto baronetto dalla regina Elisabetta), «Rock'n'Roll» del 2006 e «Leopoldstadt» del 2020.

Per il cinema aveva scritto anche le sceneggiature di «Brazil», «The Russia House», «Enigma» e «Anna Karenina». Aveva curato regia e copione della trasposizione cinematografica di Rosencrantz e Guilderstein con Gary Oldman e Tim Roth nei ruoli principali.

Originario in quella che oggi è la Repubblica Ceca

Alla nascita Tomáš Sträussler, Stoppard era originario di Zlin in quella che oggi è la Repubblica Ceca, in una regione della Moravia nota all'epoca per l'industria delle calzature.

Aveva due anni il 15 marzo 1939 quando i nazisti invasero la Cecoslovacchia e la famiglia fuggì a Singapore dopo Bata, per cui il padre aveva lavorato in patria, aveva una fabbrica.

Finita la guerra, la madre, rimasta vedova e risposata con un militare britannico, aveva portato il figlio nel Regno Unito.

Tom, che nei tre anni precedenti aveva studiato in una boarding school di Darjeeling, in Inghilterra era diventato giornalista (a 17 anni dopo aver lasciato la scuola), poi critico teatrale e infine negli anni '60 commediogrado.

«The Real Thing» (1982) premiato ai Tony

Tra le altre sue opere più note figurano «The Real Thing» (1982), premiato ai Tony sul matrimonio tra un drammaturgo e un'attrice. Un altro Tony era arrivato con «The Coast of Utopia», una trilogia dedicata alla intellighenzia russa nella Russia zarista che debuttò a Londra nel 2002 e vinse a Broadway nel 2007.

Avido lettore, ma per altri versi sorprendentemente poco istruito per uno scrittore dotato di un sapere e una comprensione così vasti, Stoppard trovava ispirazione e stimolo nei suoi predecessori letterari.

La sua opera prendeva a prestito elementi dai grandi classici della letteratura e della filosofia, dai Greci e Romani fino a Samuel Beckett e Václav Havel ispirandosi spesso a eventi storici significativi e a figure reali di grande influenza intellettuale.

In «Rock'n'Roll», una delle sue opere più politiche ed emotive, intreccia ad esempio musica, dissidenza politica e identità personale, esplorando la Cecoslovacchia comunista tra il 1968 e il 1990, con un parallelo narrativo ambientato in Inghilterra e Syd Barrett, membro fondatore dei Pink Floyd, come figura ricorrente e simbolo di libertà creativa, vulnerabilità e genialità anarchica, l'opposto del controllo statale che soffoca l'individuo.