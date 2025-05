Addio anzitempo all'autostrada viaggiante Keystone

Dall'anno prossimo i camion non potranno più attraversare la Svizzera su rotaia. L'operatore che fornisce il servizio - la cosiddetta autostrada viaggiante (Rola, dal tedesco Rollende Landstrasse) - è alle prese con «grandi sfide economiche» e chiuderà anzitempo.

Keystone-SDA SDA

In accordo con la Confederazione, l'esercizio della Rola cesserà alla fine del 2025 anziché nel 2028, si legge in una nota diffusa oggi da RAlpin, società i cui azionisti sono BLS, Hupac e FFS Cargo. I camion pieni non potranno più essere caricati sui treni, mentre i container potranno ancora esserlo.

Questo trasporto «non è più redditizio per RAlpin, nonostante l'aiuto finanziario della Confederazione e la domanda sempre soddisfacente», afferma l'azienda. Il numero crescente di interruzioni dell'infrastruttura ferroviaria in Germania spiega in parte le difficoltà del servizio, che trasporta camion tra Friburgo in Brisgovia (D) e Novara (I).

RAlpin afferma di essere alla ricerca di soluzioni per i 16 dipendenti colpiti. Alcuni di loro hanno già trovato un'alternativa di lavoro, ha dichiarato a Keystone-ATS Ludwig Näf, CEO dell'azienda. Per il resto del team si stanno valutando soluzioni individuali con un alcuni indennizzi. Non è però previsto alcun piano sociale.

Non si è fatta attendere la reazione del Sindacato del personale dei trasporti (SEV), che in una nota esprime la sua preoccupazione. A suo avviso, la BLS deve «assolutamente assumersi le proprie responsabilità di datrice di lavoro». Per la segretaria sindacale Katrin Leuenberger non vi dovranno essere tagli. «Il personale non deve subire le conseguenze della chiusura anticipata della Rola».