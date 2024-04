È scomparso all'età di 94 anni il fisico britannico Peter Higgs, insignito del premio Nobel per la fisica nel 2013 per aver previsto nel 1964 l'esistenza della cosiddetta «particella di Dio», il bosone di Higgs, grazie al quale tutte le altre particelle possono avere una massa.

Il fisico teorico britannico, professor Peter Higgs, ride mentre parla del conferimento del Premio Nobel per la Fisica durante una conferenza stampa all'Università di Edimburgo, Edimburgo, Scozia, Regno Unito, 11 ottobre 2013. Il Premio Nobel per la Fisica 2013 è stato assegnato congiuntamente a Peter Higgs e al belga Francois Englert per il loro lavoro sulla teoria del bosone di Higgs. KEYSTONE

SDA

Lo annuncia l'Università di Edimburgo.

Nella nota si conferma che il professor Peter Higgs è deceduto a casa propria lunedì 8 aprile dopo una breve malattia.

Nel comunicato è stato definito «uno scienziato veramente dotato, la cui visione e immaginazione hanno arricchito la nostra conoscenza del mondo che ci circonda».

Il professor Brian Cox ha reso omaggio a Higgs su X: «Ho avuto la fortuna di incontrarlo diverse volte e, al di là del fatto che fosse un fisico famoso - penso che a volte si sentisse in imbarazzo - era sempre affascinante e modesto». «Il suo nome sarà ricordato finché faremo fisica sotto forma di Bosone di Higgs».

Le sue preziose ricerche

Negli anni '60 Higgs e altri fisici lavorarono a un'idea per spiegare perché i mattoni dell'Universo hanno una massa.

Come ricorda il sito della BBC, ha dato il via alla ricerca del «Santo Graal» della fisica: una particella in grado di spiegare le tre forze fondamentali (elettromagnetismo e forze nucleari deboli e forti) in un'unica teoria.

Nel 2012 gli scienziati che utilizzavano il Large Hadron Collider dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) a Ginevra l'hanno finalmente scoperta e l'hanno chiamata bosone di Higgs.

Un anno dopo, il lavoro di Higgs è stato riconosciuto con il premio Nobel che ha condiviso con il belga Francois Englert.

«Una persona d'immensa ispirazione»

Era un uomo timido, a disagio per l'attenzione che la sua teoria gli procurava. Quando fu dato l'annuncio, si asciugò una lacrima dall'occhio, ma disse ai giornalisti: «È molto bello avere ragione a volte».

La direttrice del CERN, Fabiola Gianotti, ha dichiarato a BBC News che «Peter era una persona molto speciale, una figura di immensa ispirazione per i fisici di tutto il mondo, un uomo di rara modestia, un grande insegnante e qualcuno che spiegava la fisica in modo molto semplice e allo stesso tempo profondo. Sono molto addolorata e mi mancherà moltissimo».

Alan Barr, professore di fisica all'Università di Oxford, sempre stando alla BBC, ha reso omaggio all'enorme impatto che Higgs ha avuto sulla nostra comprensione dell'Universo. «Ha proposto l'esistenza di un campo che pervade l'intero universo, che si estende alle particelle, dagli elettroni ai quark superiori».

«Era anche un vero gentiluomo, umile ed educato, che dava sempre il giusto credito agli altri e incoraggiava gentilmente le future generazioni di scienziati e studiosi», ha aggiunto.

SDA