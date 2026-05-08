Addio alle figurine Panini: la FIFA volta pagina dopo 60 anni e punta su altro

La partnership FIFA-Panini terminerà nel 2030. ATS

La FIFA ha annunciato la fine della sua storica collaborazione con l’azienda italiana Panini, creatrice degli iconici album di figurine adesive dei Mondiali di calcio dal 1970.

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A partire dal 2031, Panini sarà sostituita da Fanatics, gruppo statunitense le cui attività spaziano dalle carte da collezione alle scommesse sportive.

«La FIFA e Fanatics hanno firmato un contratto di licenza esclusivo e a lungo termine per diversi articoli da collezione, tra cui figurine, carte e giochi di carte collezionabili», ha indicato l’organo di governo del calcio mondiale in un comunicato. L’accordo entrerà in vigore nel 2031.

«Una delle principali novità proposte ai tifosi è la celebre serie di carte con inserti ricavati dalle maglie dei giocatori, comprese quelle indossate in occasione del loro primo incontro ufficiale, i cosiddetti debut patches», ha spiegato la FIFA.

L’annuncio segna la fine di una collaborazione durata 60 anni con l’azienda con sede a Modena.

Fondata all’inizio degli anni Sessanta dai quattro fratelli Panini, la società detiene l’esclusiva con la FIFA per gli album dei Mondiali dal 1970. L’ultimo sarà quello della Coppa del mondo 2030, l’edizione del centenario co-organizzata da Marocco, Portogallo e Spagna.

Panini non ha risposto alle richieste di commento dell’AFP.

Scommesse sportive

Michael Rubin, fondatore e direttore generale di Fanatics, ha accolto con favore quello che ha definito un «giorno storico» per la società.

«Il calcio delle nazionali offre le migliori opportunità di crescita nel mondo dello sport», ha dichiarato. «Potremo portare gli articoli da collezione e il racconto attorno al calcio in una nuova dimensione».

In un comunicato separato, Fanatics ha affermato di voler far «scoprire la magia ai giovani di ogni parte del mondo». L’azienda statunitense è già partner della FIFA per la commercializzazione dei prodotti ufficiali del Mondiale 2026, al via l’11 giugno.

Le attività di Fanatics comprendono scommesse sportive, articoli da collezione, giochi d’azzardo online, mercati di pronostici, prodotti per i tifosi e articoli lifestyle su licenza.

Questo accordo rappresenta una nuova tappa nella strategia della FIFA per globalizzare e ringiovanire il proprio pubblico, dopo le collaborazioni con il social network TikTok e con la piattaforma YouTube, e dopo l’accreditamento di creatori di contenuti per seguire le partite del Mondiale di questa estate.