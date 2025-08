Un adolescente (16 anni) ha guidato un autobus per diverse notti (immagine illustrativa). KEYSTONE

Un 16enne di Enns, in Alta Austria, ha rubato più volte un autobus parcheggiato e lo ha guidato per diverse notti attraverso il Paese. L'autista è infine riuscito ad acciuffare l'adolescente con l'aiuto della polizia.

L'autista dell'autobus ha scoperto l'abuso, ha inseguito l'adolescente e lo ha catturato insieme alla polizia a Steyr.

Il giovane sarà ora accusato di uso non autorizzato di un veicolo e di altri reati. Mostra di più

Un 16enne ha rubato più volte un autobus lasciato parcheggiato alla sera nella città di Enns, nell'Alta Austria, e lo ha guidato durante diverse notti attraverso le campagne del Paese.

Come riportato dall'agenzia di stampa austriaca APA, l'adolescente ha percorso centinaia di chilometri. Il consumo di carburante e lo «stile di guida scorretto» hanno provocato danni materiali per diverse migliaia di euro.

Il caso è emerso quando l'autista del mezzo ha notato che il suo veicolo, che lasciava sempre posteggiato in città durante i periodi di riposo, era stato messo in funzione senza autorizzazione.

L'adolescente viaggiava con un amico

L'autista ha quindi denunciato l'accaduto alla polizia. Due giorni dopo, l'autobus è scomparso di nuovo: questa volta l'uomo si è messo all'inseguimento da solo e ha chiamato gli agenti durante il tragitto, come riporta ancora l'APA.

Alla fine il mezzo si è fermato a una fermata di Steyr. Il proprietario è salito e ha preso le chiavi all'adolescente. A quel punto la polizia è intervenuta e ha arrestato il 16enne.

Pare che l'adolescente, in almeno uno dei suoi giri, non abbia viaggiato da solo, ma aveva un amico con sé. Ora sarà accusato di uso multiplo non autorizzato di veicoli e di diversi altri reati amministrativi.