La 14enne Marie Sophie è stata trovata morta questa settimana in una cittadina poco distante da Colonia. Un sospetto è già stato arrestato. È un conoscente 20enne della ragazza.

Un sospetto è già stato arrestato.

Secondo la famiglia della vittima, il ragazzo era ossessionato dalla giovane.

Quando è stato arrestato il 20enne avrebbe avuto con sé il cellulare dell'adolescente. Mostra di più

Lo scorso giovedì sera, un taglialegna ha trovato la salma di Marie Sophie a Bad Emstal, a circa 80 chilometri ad est della città di Colonia. La quattordicenne tedesca è stata vittima di un crimine violento.

Un conoscente ventenne dell'adolescente è entrato immediatamente nella ristretta cerchia dei sospettati. È stato arrestato solo due ore dopo il ritrovamento del corpo.

Era già noto agli agenti per uso di droga e incendio doloso. Vive a Naumburg, a soli 20 chilometri di distanza.

«Era ossessionato da lei»

«È stato visto nella zona ai margini della foresta in connessione temporale con la scomparsa dell'adolescente», ha dichiarato un portavoce della polizia alla «Bild». L'uomo aveva ancora con sé il cellulare di Marie Sophie quando è stato arrestato.

La madre ha dichiarato a RTL che i due erano rimasti in contatto. «In realtà non avrebbe dovuto avere alcun contatto con lei, ma ne era ossessionato», continua la donna.

Per la zia di Marie Sophie, invece, è chiaro che il 20enne voleva assolutamente una relazione con lei. «Sentiva che era ancora troppo giovane. Di conseguenza, probabilmente si deve essere detto: "Se non posso averti io, non può averlo nessuno"».

Non è chiaro perché Marie Sophie abbia comunque incontrato il giovane. Anche la causa esatta della morte è ancora sconosciuta.