Ecco come mai Verso l'addio alle vongole italiane, è strage nell'Alto Adriatico

SDA

7.2.2026 - 15:15

Pescatori nell'Alto Adriatico
Pescatori nell'Alto Adriatico
Keystone

Dalle vongole di allevamento a quelle di mare, la strage nell'Alto Adriatico è totale e sarà sempre più difficile mangiare un piatto di spaghetti con prodotto italiano.

Keystone-SDA

07.02.2026, 15:15

07.02.2026, 15:25

Dopo lo sterminio delle veraci da parte del granchio blu, ora a scomparire sono i lupini sotto il peso di un clima che non concede tregua.

Tra Goro e Trieste la risorsa è azzerata, spingendo le marinerie a prepararsi a manifestare a Venezia per denunciare le loro difficoltà e chiedere interventi anche sul fronte della ricerca da incrementare per capire le cause di questa situazione.

Il collasso, denunciano i pescatori, è dovuto a un mix ambientale, dallo shock termico delle acque del mare sopra i 30°C nell'estate 2024, alla mucillagine che sta soffocando i fondali, alle alluvioni che hanno alterato la salinità e trasportato sostanze tossiche dai fiumi.

Con circa 150 imbarcazioni ferme da settembre del 2024 e 300 addetti senza reddito, il danno stimato è di 20 milioni di euro. I tentativi di risemina sono falliti e il settore, un tempo primo polo produttivo d'Europa, è ora al collasso.

«I molluschi sono le prime sentinelle dello stato di salute delle acque, e se non ci sono, significa che qualcosa non va», denuncia il vicepresidente di Fedagripesca Confcooperative, Paolo Tiozzo annunciando all'agenzia ANSA che la data della protesta verrà decisa probabilmente martedì prossimo.

