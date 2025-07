Volo da Zurigo torna indietro a causa di un «bird strike», ecco cos'è

Il volo svizzero per Monaco, operato da Helvetic, è tornato a Zurigo sabato. Screenshot lightradar24

Sabato pomeriggio un volo Helvetic Airways da Zurigo a Monaco è tornato indietro poco dopo il decollo a causa di un «bird strike», un impatto con volatili, ed è atterrato in sicurezza.

Lea Oetiker Lea Oetiker

L'Embraer E190 è decollato da Zurigo alle 13.35 di sabato pomeriggio. Il volo Helvetic Airways, poco dopo il decollo è dovuto tornare indietro. Il motivo: il pilota ha segnalato un impatto con volatili piuttosto grave, come riportato dal quotidiano Tages-Anzeiger.

Ha annunciato via radio che stavano valutando come proseguire il volo. L'equipaggio nella cabina di pilotaggio è quindi salito a circa 3.650 metri di altitudine e ha effettuato diversi looping sopra la regione del Lago di Costanza per bruciare il carburante. Questo secondo i dati del servizio di live tracking Flightradar24.com.

Dopo circa 20 minuti e quattro giri, l'aereo è tornato all'aeroporto di Zurigo. Il velivolo, immatricolato HB-JVO, è atterrato sulla pista 14 alle 14.20, prosegue il giornale.

Il volo per Monaco di Baviera non ha potuto essere effettuato sabato, così come il volo di ritorno, ma i danni all'aereo sono stati apparentemente minori: è decollato per Dubrovnik lo stesso giorno.

Precauzioni contro i «bird strikes»

I «bird strikes» sono un rischio noto in molti aeroporti. Anche quello di Zurigo utilizza diversi metodi per ridurre al minimo questo problema.

«Le collisioni tra uccelli e aerei (note come «bird strikes») possono avere gravi conseguenze e devono quindi essere evitate a tutti i costi», si legge sul sito web dell'aeroporto.

L'aeroporto è stato progettato in modo tale da essere il meno attraente possibile per gli uccelli. Questo include, ad esempio, prati di erba lunga che rendono difficile per i rapaci vedere potenziali prede a terra.

Inoltre, ogni volta che i prati vengono tagliati nelle vicinanze dell'aeroporto, vengono fatti saltare dei petardi per allontanare i volatili, dato che lo sfalcio attira gli uccelli.