Aereo decollato da Locarno precipita nel Canton Berna

Giovedì mattina un jet privato è precipitato nel comune di Leuzigen, nel Canton Berna. Diverse persone sono rimaste ferite nell’incidente, stando a quanto comunicato dalla Polizia cantonale, al lavoro sul luogo dello schianto.

Le autorità, interpellate in seguito dalla RSI, hanno informato che i feriti sono tre (due donne e un uomo): una persona è stata trasportata dalla REGA all’Inselspital di Berna, mentre le altre due sono state portate via in ambulanza.

Stando alle informazioni comunicate dal sito specializzato in traffico aereo «Flightradar24», si tratta di un aereo privato decollato questa mattina verso le 11:00 da Locarno e diretto a Grenchen. Il velivolo risulta infatti come non essere mai arrivato a destinazione.

Lo stesso aeroporto di Locarno ha in seguito confermato all'emittente di Comano che l’aereo era effettivamente decollato dal Ticino.

Una fotografia pubblicata da «20 Minuten» mostra l’aereo, un Socata TBM-700C, distrutto ma adagiato a terra in un modo che lascia presumere un atterraggio di emergenza.

Sulla sua fusoliera, spezzata, è inoltre presente un codice di immatricolazione uguale a quello presente su flightradar e legato appunto al velivolo decollato dal Piano di Magadino.

Un ticinese il proprietario principale

Stando all’Ufficio federale dell’aviazione civile, l’aereo coinvolto nell’incidente è stato immatricolato nel 2005, lo stesso anno in cui è stato fabbricato, e il suo proprietario e titolare principale è un uomo domiciliato a Viganello.

Gli ultimi scambi radio

Dagli scambi radio con la torre di Grenchen, l’aereo si annuncia in arrivo attorno alle 11.18. C’è poi un secondo scambio radio del tutto normale in fase di avvicinamento.

Qualche minuto dopo la torre tenta di mettersi in contatto con il velivolo, invano. Non ci sono richieste di soccorso o mayday. La torre chiede poi a un altro aereo in volo di localizzare il TBM-700C.

L'incidente è oggetto di indagine da parte della Polizia cantonale di Berna in coordinamento con il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione.