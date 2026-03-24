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Decine di feriti Aereo militare precipita in Colombia, sono 66 i morti

SDA

24.3.2026 - 07:20

Grave incidente aereo in Colombia.
Grave incidente aereo in Colombia.
Keystone

È di almeno 66 morti e decine di feriti il bilancio di un incidente aereo avvenuto nel sud della Colombia, dove un velivolo militare Hércules è precipitato poco dopo il decollo da Puerto Leguízamo, nel dipartimento di Putumayo.

Keystone-SDA

24.03.2026, 07:20

24.03.2026, 07:51

Il dato è stato reso noto dal governatore locale Jhon Gabriel Molina. Una fonte militare ha dichiarato che 58 soldati sono morti, insieme a sei membri dell'aeronautica e due agenti di polizia.

A bordo del C-130 della Forza aerea colombiana viaggiavano 125 persone, tra cui 112 militari dell'esercito, due agenti di polizia e i membri dell'equipaggio.

Il presidente Gustavo Petro, riferisce il sito del quotidiano El Tiempo, ha confermato l'attivazione della rete sanitaria nazionale e ha invitato alla prudenza, sottolineando che le cause dell'incidente restano al momento sconosciute e sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti colombiane.

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