Grave incidente aereo in Colombia. Keystone

È di almeno 66 morti e decine di feriti il bilancio di un incidente aereo avvenuto nel sud della Colombia, dove un velivolo militare Hércules è precipitato poco dopo il decollo da Puerto Leguízamo, nel dipartimento di Putumayo.

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Il dato è stato reso noto dal governatore locale Jhon Gabriel Molina. Una fonte militare ha dichiarato che 58 soldati sono morti, insieme a sei membri dell'aeronautica e due agenti di polizia.

A bordo del C-130 della Forza aerea colombiana viaggiavano 125 persone, tra cui 112 militari dell'esercito, due agenti di polizia e i membri dell'equipaggio.

Il presidente Gustavo Petro, riferisce il sito del quotidiano El Tiempo, ha confermato l'attivazione della rete sanitaria nazionale e ha invitato alla prudenza, sottolineando che le cause dell'incidente restano al momento sconosciute e sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti colombiane.