Aereo militare USA si schianta nel Mediterraneo, cinque i morti

Cinque militari americani sono rimasti uccisi nello schianto del loro aereo nel Mediterraneo orientale durante un'esercitazione. Arrivano le condoglianze anche dal presidente Joe Biden. Si esclude che il crash sia la conseguenza di un atto ostile.

Si sa che portaerei USS Dwight D. Eisenhower (qui in una foto d'archivio) ha raggiunto alla fine di ottobre il Mediterraneo settentrionale per dar man forte alla USS Gerald R. Ford. Per ora però non è dato sapere a quale delle due portaerei facesse capo il velivolo precipitato. KEYSTONE

Lo ha annunciato il Comando europeo degli Stati Uniti (EUCOM), senza specificare il tipo di aereo o da dove volasse.

La nota diffusa dall'EUCOM è scarna: «Durante una missione di rifornimento aereo di routine nell'ambito dell'addestramento un aereo militare statunitense con a bordo cinque membri del servizio ha subito un incidente ed è precipitato nel Mar Mediterraneo. Tutti e cinque i membri del servizio a bordo dell'aereo sono rimasti uccisi».

È stato precisato che «L'incidente è stato puramente legato all'addestramento e non ci sono indicazioni di attività ostile».

Gli Stati Uniti hanno schierato diverse portaerei, come la USS Dwight D. Eisenhower e la USS Gerald R. Ford con i loro relativi gruppi d’attacco, nell'area come parte degli sforzi per evitare che la guerra tra Israele e Hamas si trasformi in un conflitto regionale.

Le condoglianze del presidente Biden

Joe Biden ha espresso le sue condoglianze per la morte di cinque militari nello schianto del loro aereo nel Mediterraneo.

«Oggi piangiamo la perdita di 5 militari americani che sono morti durante un addestramento di routine. Ogni giorno i nostri militari mettono a rischio la loro vita per il nostro Paese. Prendono volentieri dei rischi per mantenere il popolo americano al sicuro. E il loro coraggio e altruismo quotidiani sono una testimonianza del meglio degli Stati Uniti», si legge in una nota del presidente.

Nel suo testo poi ricorda che «nel weekend in cui ricordiamo i veterani della nostra nazione, affermiamo ancora una volta il sacro obbligo che abbiamo nei confronti di coloro che si offrono volontari per servire gli Stati Uniti».

SDA