L'aereo ha dovuto tornare indietro sull'Atlantico. (immagine simbolica) Ted S. Warren/AP/dpa

Un aereo in volo da New York a Maiorca ha dovuto fare marcia indietro sull'Atlantico. Il problema sarebbe stato causato da un adolescente che aveva rinominato il suo altoparlante Bluetooth «BOMB» (bomba, ndr), facendo scattare l'allarme di sicurezza.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un aereo della United Airlines, partito da New York con destinazione Maiorca, ha dovuto fare dietrofront.

La causa scatenante è stato il nome di un dispositivo visibile via Bluetooth con la parola «BOMB».

Le autorità hanno controllato l'aereo dopo l'atterraggio, ma non hanno riscontrato alcun pericolo. Mostra di più

Per i passeggeri di un volo United Airlines diretto a Maiorca, il viaggio di saba si è concluso in modo inaspettato.

L'aereo era decollato sabato da Newark, vicino a New York, diretto a Palma di Maiorca e stava sorvolando l'Atlantico da circa un'ora e mezza quando l'equipaggio ha chiesto ripetutamente ai passeggeri di spegnere tutte le connessioni Bluetooth. Altrimenti l'aereo sarebbe dovuto tornare indietro.

A quanto pare almeno due segnali Bluetooth sono rimasti attivi. L'equipaggio della cabina di pilotaggio ha quindi deciso di tornare a Newark.

L'equipaggio ha anche trasmesso il codice transponder 7700, il segnale di soccorso internazionale per le situazioni di emergenza e di pericolo.

Solo in seguito è emerso che apparentemente non c'era alcun problema tecnico od ordigno esplosivo dietro l'allarme. Un 16enne ha cambiato il nome del suo altoparlante Bluetooth in «BOMB».

I passeggeri hanno dovuto lasciare l'aereo

Dopo un atterraggio sicuro, l'aereo è stato accolto dalla polizia e dalle autorità federali.

I passeggeri hanno dovuto lasciare il velivolo solo con i loro passaporti e i loro telefoni cellulari, per poi sottoporsi nuovamente ai controlli di sicurezza.

L'equipaggio ha classificato l'incidente come una potenziale minaccia alla sicurezza del volo. Secondo i testimoni oculari, ai passeggeri è stato dato un ultimo termine per spegnere i dispositivi in questione prima di tornare indietro.