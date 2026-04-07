Oltre 170 persone a bordoUn aereo Swiss è atterrato d'emergenza a Bruxelles, ecco perché
SDA
7.4.2026 - 08:41
Un aereo della compagnia Swiss ha effettuato un atterraggio di emergenza lunedì sera a Bruxelles a causa di un odore insolito proveniente dalla cucina posta nella parte anteriore del velivolo.
Keystone-SDA
07.04.2026, 08:41
07.04.2026, 08:59
SDA
I 168 passeggeri e i 6 membri dell'equipaggio sono riusciti a lasciare l'aereo attraverso le uscite normali.
Nessuno è rimasto ferito durante l'incidente, ha dichiarato una portavoce di Swiss a Keystone-ATS, confermando un'informazione dell'agenzia di stampa Belga. L'atterraggio si è svolto normalmente. Per precauzione, l'aeroporto ha allertato i vigili del fuoco, una procedura standard in questo tipo di situazione.
L'Airbus A320 stava effettuando un volo tra Londra e Zurigo, ha indicato la portavoce. Lo scalo a Bruxelles è avvenuto poco prima delle 19:30. L'atterraggio a Zurigo era inizialmente previsto per le 20:00, ha precisato.
I passeggeri sono stati sistemati in hotel. La compagnia aerea si occupa delle modifiche delle prenotazioni. Swiss si rammarica per i disagi causati ai passeggeri da questo atterraggio imprevisto, ha aggiunto la portavoce.