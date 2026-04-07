  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Oltre 170 persone a bordo Un aereo Swiss è atterrato d'emergenza a Bruxelles, ecco perché 

SDA

7.4.2026 - 08:41

Un volo Swiss Londra-Zurigo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Bruxelles per un insolito odore proveniente dalla cucina (foto d'archivio)
Un volo Swiss Londra-Zurigo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Bruxelles per un insolito odore proveniente dalla cucina (foto d'archivio)
Keystone

Un aereo della compagnia Swiss ha effettuato un atterraggio di emergenza lunedì sera a Bruxelles a causa di un odore insolito proveniente dalla cucina posta nella parte anteriore del velivolo.

Keystone-SDA

07.04.2026, 08:41

07.04.2026, 08:59

I 168 passeggeri e i 6 membri dell'equipaggio sono riusciti a lasciare l'aereo attraverso le uscite normali.

Nessuno è rimasto ferito durante l'incidente, ha dichiarato una portavoce di Swiss a Keystone-ATS, confermando un'informazione dell'agenzia di stampa Belga. L'atterraggio si è svolto normalmente. Per precauzione, l'aeroporto ha allertato i vigili del fuoco, una procedura standard in questo tipo di situazione.

L'Airbus A320 stava effettuando un volo tra Londra e Zurigo, ha indicato la portavoce. Lo scalo a Bruxelles è avvenuto poco prima delle 19:30. L'atterraggio a Zurigo era inizialmente previsto per le 20:00, ha precisato.

I passeggeri sono stati sistemati in hotel. La compagnia aerea si occupa delle modifiche delle prenotazioni. Swiss si rammarica per i disagi causati ai passeggeri da questo atterraggio imprevisto, ha aggiunto la portavoce.

I più letti

Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme a Marrakesh, la foto che toglie ogni dubbio
Gli svizzeri cambiano meta? Ecco come pesa l’effetto Trump sui viaggi
Ella, emigrata dalla Svizzera in Vietnam, ha già dei ripensamenti: «Sono stufa»
Un treno si scontra con un camion militare: muore il macchinista, 27 feriti
Cade in una scarpata per una decina di metri, la vita di un 31enne è in pericolo

Altre notizie

Tragedia sulla A21. Il Torino FC in lutto: è morto in un incidente Ismael, bimbo di 8 anni che giocava nelle giovanili

Tragedia sulla A21Il Torino FC in lutto: è morto in un incidente Ismael, bimbo di 8 anni che giocava nelle giovanili

Le cifre sono sorprendenti. Gli svizzeri cambiano meta? Ecco come pesa l’effetto Trump sui viaggi

Le cifre sono sorprendentiGli svizzeri cambiano meta? Ecco come pesa l’effetto Trump sui viaggi

Spazio. Ecco il record raggiunto dagli astronauti della missione Artemis II

SpazioEcco il record raggiunto dagli astronauti della missione Artemis II