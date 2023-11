L'aeroporto di Amburgo bloccato per un conflitto familiare L'aeroporto di Amburgo resta chiuso, mentre l'uomo si è barricato con la bambina nella sua auto ai piedi di un aereo della Turkish Airlines. Immagine: KEYSTONE Le forze dell'ordine hanno dichiarato di voler «trovare una soluzione pacifica» mentre i negoziati continunano. Immagine: KEYSTONE Il traffico all'aeroporto di Amburgo è bloccato da ieri sera. Immagine: KEYSTONE Verso le 20 un uomo, armato, ha guidato la sua auto oltre il cancello dell'aeroporto e sulla pista, sparando due volte in aria e lanciando due bottiglie molotov. Immagine: KEYSTONE Si tratterebbe di una «disputa sulla custodia dei figli», infatti l'uomo avrebbe rapito la figlia di 4 anni. Immagine: KEYSTONE È in corso un'importante operazione di polizia e il traffico aereo è sospeso da ieri sera. Immagine: KEYSTONE Le forze dell'ordine stanno negoziando col rapitore. Immagine: KEYSTONE L'aeroporto di Amburgo bloccato per un conflitto familiare L'aeroporto di Amburgo resta chiuso, mentre l'uomo si è barricato con la bambina nella sua auto ai piedi di un aereo della Turkish Airlines. Immagine: KEYSTONE Le forze dell'ordine hanno dichiarato di voler «trovare una soluzione pacifica» mentre i negoziati continunano. Immagine: KEYSTONE Il traffico all'aeroporto di Amburgo è bloccato da ieri sera. Immagine: KEYSTONE Verso le 20 un uomo, armato, ha guidato la sua auto oltre il cancello dell'aeroporto e sulla pista, sparando due volte in aria e lanciando due bottiglie molotov. Immagine: KEYSTONE Si tratterebbe di una «disputa sulla custodia dei figli», infatti l'uomo avrebbe rapito la figlia di 4 anni. Immagine: KEYSTONE È in corso un'importante operazione di polizia e il traffico aereo è sospeso da ieri sera. Immagine: KEYSTONE Le forze dell'ordine stanno negoziando col rapitore. Immagine: KEYSTONE

«L'operazione di polizia continua, il traffico aereo resta sospeso fino a nuovo avviso». Lo comunica, sul suo sito, l'aeroporto di Amburgo dove, da ieri sera un uomo è riuscito a spingersi con la sua auto oltre il cancello dello scalo, raggiungendo l'area di sosta degli aeromobili, con a bordo la figlia di 4 anni.

L'uomo, probabilmente un turco, si è barricato con la bambina nella sua auto ai piedi di un aereo della Turkish Airlines.

Sabato sera sono stati dirottati su altri scali 17 voli previsti in arrivo nell'aeroporto tedesco mentre oggi erano schedulati 286 voli, per un totale di 34'500 passeggeri.

«I negoziati continuano», ha detto la polizia su X dopo 15 ore di trattative con l'uomo armato: «Cerchiamo di trovare una soluzione pacifica», ha aggiunto.

Nel frattempo l polizia di Amburgo ha affermato in un post, secondo quanto riferiscono alcuni media internazionali: «Dobbiamo supporre che l'uomo abbia un'arma da fuoco e probabilmente anche esplosivi di tipo sconosciuto: la nostra priorità è la protezione della bambina che, per quanto ne sappiamo, è in buone condizioni».

