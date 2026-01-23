  1. Clienti privati
Stupefacenti Sequestrate diverse tonnellate di droga all'aeroporto di Zurigo nel 2025

SDA

23.1.2026 - 14:02

All'aeroporto di Zurigo sono stati sequestrati 200 chilogrammi di Khat.
Keystone

Lo scorso anno, la polizia cantonale zurighese, in collaborazione con i funzionari doganali, ha sequestrato diverse tonnellate di droga all'aeroporto di Zurigo. Complessivamente sono state arrestate 94 persone.

Keystone-SDA

23.01.2026, 14:02

23.01.2026, 14:04

L'elenco degli stupefacenti confiscati, pubblicato oggi dalla polizia cantonale, è lungo: 3,8 tonnellate di marijuana, 200 chilogrammi di khat, 47 kg di cocaina, 26 chilogrammi di eroina, 162 kg di hashish, 30 kg di ketamina e oltre dodici kg di ayahuasca, un allucinogeno a base vegetale.

Nel 2025 è stata sequestrata una quantità notevolmente maggiore di marijuana (nell'anno precedente erano stati confiscati poco meno di 750 chilogrammi), mentre è diminuita la quantità di cocaina rinvenuta (nel 2025 erano stati sequestrati 117 kg).

Stando alla polizia, 37 corrieri della droga hanno utilizzato l'aeroporto di Zurigo come scalo di transito, mentre altri 57 sono entrati in Svizzera attraverso questo scalo. Le autorità hanno arrestato 94 presunti trafficanti, 26 donne e 68 uomini (tra cui un 80enne) provenienti da 28 nazioni.

Tra le città di partenza spiccano Bangkok, San Paolo (Brasile), Los Angeles, Toronto, Johannesburg, Città del Messico, Tel Aviv, Barcellona, Madrid e Medellín (Colombia).

