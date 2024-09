I dipendenti dell'Ufficio federale per le dogane e la sicurezza dei confini hanno sequestrato un totale di 160 chilogrammi di marijuana la scorsa settimana. sda

Tre viaggiatori provenienti da Bangkok (Thailandia) che tentavano di importare complessivamente circa 160 chili di marijuana sono stati arrestati la scorsa settimana all'aeroporto di Zurigo. La droga è stata sequestrata.

SDA

Nei bagagli di due di loro, rispettivamente una 26enne statunitense e un 27enne malaysiano, sono stati trovati per ciascuno 47 chili di marijuana, precisa la polizia cantonale in una nota odierna. Il terzo, un olandese di 56 anni, viaggiava con circa 65 chilogrammi di stupefacente. Le tre persone sono state portate in procura.

La marijuana (chiamata colloquialmente erba o anche gangia, dal termine hindi, gānjā) è una sostanza psicoattiva che si ottiene dalle infiorescenze essiccate delle piante femminili di cannabis.

mp, ats