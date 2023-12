A causa delle nevicate stamane all'Aeroporto di Zurigo 22 voli in partenza e 21 in arrivo hanno dovuto essere annullati. Fra i voli cancellati ci sono quelli per Londra, Berlino, Bruxelles e Monaco di Baviera.

In diversi questa mattina all'aeroporto di Zurigo (qui innuna foto d'archivio) hanno avuto una brutta sorpresa a causa della neve: alcuni voli sono stati ritardati, altri cancellati. KEYSTONE

Lo indica il sito web dello scalo zurighese. La portavoce dell'aeroporto Elena Stern ha detto a Keystone-ATS, che i servizi invernali sono stati impegnati tutta la notte nello sgombero della neve.

Non sono mancati i ritardi, poiché gli aerei dovevano essere liberati dal ghiaccio: un'operazione che richiede dai 20 ai 40 minuti di tempo per velivolo. «Le nevicate comportano un lavoro supplementare», afferma Stern. L'aeroporto di Zurigo raccomanda ai viaggiatori di informarsi sulla situazione.

Il servizio meteorologico SRF Meteo ha riferito stamane che nella notte sono stati misurati 15 cm di neve fresca a Zurigo-Kloten.

Operazioni quasi normali a Basilea e Ginevra

L'Euroairport di Basilea-Mulhouse, invece, ha segnalato la cancellazione delle partenze e degli arrivi da e per Monaco di Baviera, teatro di forti nevicate, sul suo sito web stamane.

Stando al sito web dell'aeroporto, Ginevra-Cointrin ha funzionato normalmente a parte l'annullamento di un volo per Monaco di Baviera.

sr, ats