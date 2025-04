Ecco dove era nascosta la cocaina Keystone

Un cittadino di nazionalità brasiliana è stato arrestato il 6 aprile scorso all'aeroporto di Zurigo con cinque chilogrammi di cocaina nascosti in una valigia.

Keystone-SDA SDA

L'uomo è arrivato a Zurigo il giorno precedente su un volo proveniente dal Brasile, ha reso noto oggi l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

È poi tornato il giorno successivo per ritirare il bagaglio in cui è stata scoperta la droga in un doppio fondo.

Il viaggiatore e la cocaina sono poi stati consegnati alla polizia cantonale zurighese.