Undici persone, di cui quattro bambini, sono rimaste ferite – prevalentemente in modo non grave – in seguito a una collisione avvenuta ieri sera a Würenlos, nel Canton Argovia.

Keystone-SDA SDA

L'incidente è stato causato da un 79enne che, alla guida di un van di nove posti, non ha rispettato un semaforo rosso ed è andato a scontrasi con un'auto a bordo della quale viaggiavano due persone.

Sul luogo dell'incidente sono giunte diverse ambulanze che hanno condotto tutte le persone coinvolte nel sinistro in ospedali vicini, ha comunicato oggi la polizia cantonale argoviese.

La maggior parte degli occupanti del minibus, viaggiatori uruguaiani diretti all'aeroporto, tra cui bambini di età compresa tra i nove e i 12 anni, ha riportato ferite leggere, viene aggiunto, precisando che solo per una persona è stato necessario il ricovero in ospedale.

I due veicoli sono andati completamente distrutti.