Tragedia in Argovia Un 17enne muore folgorato dopo essere salito su un vagone merci a Zofingen

SDA

24.1.2026 - 13:49

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
KEYSTONE

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita la scorsa notte alla stazione di Zofingen, nel canton Argovia, a causa di una scarica elettrica. Il giovane era salito sul tetto di un vagone merci fermo.

Keystone-SDA

24.01.2026, 13:49

Secondo la Polizia cantonale argoviese, il 17enne si è arrampicato sul vagone in sosta e, avvicinatosi alla linea di contatto aerea, ha subito una violenta scarica che lo ha fatto cadere.

Alle 3.15 alcuni suoi amici hanno dato l'allarme: sul posto sono intervenuti polizia e servizi di soccorso, che però hanno potuto solo constatare il decesso del giovane. La polizia ha avviato accertamenti sulle circostanze esatte dell'accaduto, mentre la procura cantonale ha aperto un'inchiesta.

«Questo ennesimo tragico episodio ricorda ancora una volta il pericolo mortale rappresentato dalla linea aerea elettrificata», sottolineano gli inquirenti, invitando a non ignorare mai i segnali di pericolo e a non salire su vagoni o strutture ferroviarie.

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Beat Feuz: «Quell'incidente è stata la prova che avevo commesso un errore»
Michelle Hunziker celebra il compleanno con una festa esclusiva con amici e familiari
Otre 10'000 spettatori per «Frontaliers Sabotage». Guglielmoni e Sala: «Ecco perché siamo ancora amati dopo 20 anni»
Odermatt conquista il suo 100mo podio, ma è deluso: «Per me quella di oggi è una sconfitta»

Tragedia di Crans-Montana. Il rilascio di Moretti provoca una polemica politica tra Italia e Svizzera, ecco cos'è successo

Tragedia di Crans-MontanaIl rilascio di Moretti provoca una polemica politica tra Italia e Svizzera, ecco cos'è successo

«La tua agente preferita». La poliziotta di Zurigo generata con l'AI fa scalpore con video provocanti

«La tua agente preferita»La poliziotta di Zurigo generata con l'AI fa scalpore con video provocanti

Washington. La soprano Renée Fleming si ritira dai concerti al Trump Kennedy Center

WashingtonLa soprano Renée Fleming si ritira dai concerti al Trump Kennedy Center