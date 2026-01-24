Immagine d'illustrazione KEYSTONE

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita la scorsa notte alla stazione di Zofingen, nel canton Argovia, a causa di una scarica elettrica. Il giovane era salito sul tetto di un vagone merci fermo.

Keystone-SDA SDA

Secondo la Polizia cantonale argoviese, il 17enne si è arrampicato sul vagone in sosta e, avvicinatosi alla linea di contatto aerea, ha subito una violenta scarica che lo ha fatto cadere.

Alle 3.15 alcuni suoi amici hanno dato l'allarme: sul posto sono intervenuti polizia e servizi di soccorso, che però hanno potuto solo constatare il decesso del giovane. La polizia ha avviato accertamenti sulle circostanze esatte dell'accaduto, mentre la procura cantonale ha aperto un'inchiesta.

«Questo ennesimo tragico episodio ricorda ancora una volta il pericolo mortale rappresentato dalla linea aerea elettrificata», sottolineano gli inquirenti, invitando a non ignorare mai i segnali di pericolo e a non salire su vagoni o strutture ferroviarie.