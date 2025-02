L'incidente frontale è avvenuto stamane verso le 05.30 Keystone

È di un morto e un ferito grave il bilancio di un violento scontro frontale che ha visto coinvolte stamattina due vetture sulla strada fra Lengnau (AG) e Endingen (AG). Ad avere la peggio è stato un 34enne rimasto intrappolato nella sua auto sul luogo dell'incidente.

Keystone-SDA, mp, ats SDA

La seconda conducente coinvolta, una donna anch'essa di 34 anni, è stato trasportata in ospedale per le gravi lesioni riportate, ha riferito oggi la polizia cantonale argoviese.

La collisione è avvenuta intorno alle 5.30 del mattino. Sia la Porsche della donna che la Skoda dell'uomo, che è andata a finire sul prato adiacente, sono state distrutte.

La polizia e il ministero pubblico cantonale hanno avviato un'inchiesta per determinare le cause esatte dell'incidente e sta cercando eventuali testimoni. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per gli accertamenti del caso e la rimozione dei veicoli, viene ancora precisato.