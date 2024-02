Un uomo di 54 anni del canton Argovia, rinviato a giudizio per ripetuti atti di esibizionismo, ha deciso di lasciare l'Alleanza del Centro, partito per il quale lo scorso ottobre era ancora candidato su una sottolista per il Consiglio nazionale.

Nell'immagine illustrativa d'archivio due cartelloni con il lofgo del partito Il Centro. KEYSTONE

In un video pubblicato oggi dal portale online del Blick, l'uomo – reso irriconoscibile e con la voce distorta – annuncia il ritiro dal partito precisando che «le accuse riguardano me e non il partito».

Il 54enne, che a quanto si è appreso è già stato membro del Gran consiglio argoviese per l'ex Partito borghese-democratico (PBD) e che otto anni fa aveva mancato la rielezione, ha dichiarato in seguito all'apertura del procedimento le sue immediate dimissioni,

Lo ha riferito alla Aargauer Zeitung la consigliera agli Stati Marianne Binder-Keller, presidente della sezione cantonale del partito.

Accusato di ripetuti atti sessuali con fanciulli e ripetuti atti di esibizionismo davanti a 35 giovani donne e minorenni commessi fra il 2017 e il 2022, l'uomo afferma nel video che la «stragrande maggioranza» delle accuse mosse nei suoi confronti non corrispondono al vero.

Secondo quanto ha reso noto il Ministero pubblico, l'uomo ha parzialmente confessato ed è ora a piede libero e sottoposto a misure alternative.

I reati di cui è accusato sono avvenuti in territorio del canton Soletta sul fiume Aare, vicino ad Aarau, dove l'uomo è stato arrestato dalla polizia nel luglio 2022 durante controlli mirati.

pl, ats