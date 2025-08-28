  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Delitto di Berikon Una 14enne ha ucciso un'amica 15enne con due coltelli: verso misure stazionarie

SDA

28.8.2025 - 12:52

Dalle indagini non sono emersi indizi di violenze reciproche.
Dalle indagini non sono emersi indizi di violenze reciproche.
Keystone

Nel delitto di Berikon (AG), in cui lo scorso maggio una 14enne ha ucciso una sua amica 15enne, l'omicidio è avvenuto con diverse pugnalate inferte utilizzando due diversi coltelli. Secondo la procura, non vi sono indizi di violenze reciproche.

Keystone-SDA

28.08.2025, 12:52

28.08.2025, 13:03

Contro l'imputata si indaga per omicidio, ha comunicato oggi il Ministero pubblico di Argovia, facendo il punto sul caso. La giovane è stata arrestata dopo i fatti l'11 maggio.

Secondo quanto ricostruito, l'adolescente per uccidere avrebbe utilizzato due coltelli differenti, oggetti che si trovano comunemente in commercio. Gli inquirenti sostengono che dopo l'omicidio la 14enne si sia inflitta delle ferite da sola. Entrambe le ragazze erano poi state trovate sanguinanti da passanti.

Chiarimenti psichiatrici

Cosa ci sia esattamente dietro al delitto è oggetto di indagini. Il movente e il comportamento dell'imputata sono stati analizzati dal punto di vista psichiatrico. Per fare questo è intervenuto personale specializzato, che ha avuto discussioni approfondite con la ragazza.

Oltre all'inchiesta penale vi è in primo piano anche il diritto minorile. In caso di gravi delitti sono possibili misure stazionarie, se necessario in strutture psichiatriche.

In tali contesti i giovani si devono confrontare in maniera intensa con il loro reato e il loro comportamento. Un soluzione come questa può essere portata avanti fino al 25esimo anno d'età. In seguito possono subentrare misure legate al diritto civile.

I più letti

La principessa Charlène sostiene l'insegnamento del nuoto ai bambini... per una triste ragione
Autostrada A13 in parte chiusa tra San Bernardino e Pian San Giacomo per una frana
Carlo Ancelotti dirama la lista dei convocati per la Seleção e fa infuriare... il Barcellona

Video correlati

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Più video

Altre notizie

Dotato di 30'000 franchi. A Giuliano da Empoli il Premio culturale Leenaards 2025

Dotato di 30'000 franchiA Giuliano da Empoli il Premio culturale Leenaards 2025

Scatta l'indagine interna. Denuncia molestie verbali durante la TAC, ma riceve reazioni violente sui social

Scatta l'indagine internaDenuncia molestie verbali durante la TAC, ma riceve reazioni violente sui social

Statistica. Ecco i nomi più popolari in Svizzera nel 2024

StatisticaEcco i nomi più popolari in Svizzera nel 2024