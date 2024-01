La stazione di Kaiseraugst. (Google Streetview) Keystone

Un'anziana signora in sedia a rotelle si è salvata quasi per miracolo da una caduta sui binari della stazione di Kaiseraugst, in Argovia, mentre è arrivato il treno. La donna è caduta tra le rotaie ed è rimasta solo leggermente ferita quando i vagoni gli sono passati sopra.

L'incidente è avvenuto ieri poco dopo le 16.00, indica oggi polizia argoviese in una nota.

L'anziana donna è stata «molto fortunata nella sua sfortuna», visto che si è fermata esattamente a metà tra le due rotaie, scrive la polizia. Il treno che le è passato sopra l'ha colpita solo leggermente.

La pensionata è stata portata in ospedale, così come un'altra persona rimasta leggermente ferita sulla banchina da parti della sedia a rotelle distrutta che le sono finite addosso.

L'incidente ha causato interruzioni del traffico ferroviario alla stazione di Kaiseraugst per diverse ore. Allo stato attuale delle indagini, la polizia esclude l'intervento di terze persone nell'incidente.

pl, ats