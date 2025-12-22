  1. Clienti privati
Canton Argovia Automobilista finisce nel Reno a Wallbach

SDA

22.12.2025 - 12:04

L'allarme alla polizia è giunto poco dopo le 16.00 (foto simbolica)
L'allarme alla polizia è giunto poco dopo le 16.00 (foto simbolica)
Keystone

Un'automobilista di 38 anni è finita ieri pomeriggio con il suo veicolo nel Reno nei pressi di Wallbach (AG): riuscita a uscire da sola dall'abitacolo ha nuotato fino alla sponda del fiume, mentre l'auto è affondata.

Keystone-SDA

22.12.2025, 12:04

22.12.2025, 12:07

L'allarme è scattato ieri pomeriggio poco dopo le 16.00, quando persone hanno segnalato un veicolo finito nel fiume, ha comunicato oggi la polizia cantonale di Argovia.

All'arrivo dei soccorsi, l'auto non era più visibile e la donna, già giunta a nuoto sulla terra ferma, è stata trasportata in ospedale, precisa la nota.

Un'indagine è stata avviata per chiarire le circostanze dell'incidente. Il veicolo dovrebbe essere recuperato oggi.

