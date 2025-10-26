  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Esercito svizzero Una comandante di compagnia avrebbe picchiato delle reclute a Lenzburg

SDA

26.10.2025 - 10:59

Un'esercitazione dell'esercito svizzero (immagine d'archivio)
Un'esercitazione dell'esercito svizzero (immagine d'archivio)
Keystone

Una comandante di compagnia dell'esercito svizzero avrebbe aggredito delle reclute a Lenzburg (AG). Il caso è noto e la giustizia militare ha aperto un'inchiesta, ha dichiarato oggi un portavoce dell'esercito all'agenzia Keystone-ATS.

Keystone-SDA

26.10.2025, 10:59

26.10.2025, 11:07

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha così confermato una notizia riportata dal quotidiano «20 Minuten». Il caso è oggetto di indagini, è stato precisato.

La persona coinvolta è ora assegnata a un altro comando. Un'ulteriore valutazione del caso sarà effettuata al termine del procedimento in corso. L'esercito non può fornire alcuna informazione sull'inchiesta, che è soggetta al segreto istruttorio.

Stando alle informazioni dei media, la comandante della compagnia, con il grado di capitano, avrebbe colpito più volte con un pugno al torace una recluta in una sala polivalente. Un altro milite sarebbe stato spintonato, mentre un altro ancora sarebbe stato schiaffeggiato.

Il motivo sarebbe stato l'acquisto non autorizzato di birra a una stazione di servizio, durante un venerdì sera di metà maggio.

I più letti

Dakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Ecco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse
I figli di Britney Spears non vanno più a trovarla, l'ex marito: «Hanno paura di lei»
Scontro in pista per Noah Dettwiler in Malesia, avrebbe sofferto diversi arresti cardiaci

Altre notizie

Epidemia. Impennata di aviaria in Germania, abbattuti 130'000 animali

EpidemiaImpennata di aviaria in Germania, abbattuti 130'000 animali

Francia. Coppia costringe una donna a «mangiare porridge mescolato a detersivo» per 5 anni

FranciaCoppia costringe una donna a «mangiare porridge mescolato a detersivo» per 5 anni

Clamoroso colpo. A una settimana dalla rapina al Louvre, fermati due sospetti

Clamoroso colpoA una settimana dalla rapina al Louvre, fermati due sospetti