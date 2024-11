Il conducente 81enne è morto sul colpo, mentre la passeggera di 79 anni se l'è cavata con ferite leggere. Keystone

Un automobilista di 81 anni è morto ieri, martedì, pomeriggio in un incidente sull'autostrada A1 vicino a Birmenstorf, in Argovia. Testimoni hanno visto l'auto, che viaggiava in direzione di Zurigo, uscire dalla carreggiata a destra prima dell'uscita Baden-West.

SDA

La vettura ha colpito un quadro elettrico sul terrapieno e si è ribaltata, fermandosi sul tetto, indica oggi in una nota la polizia cantonale argoviese. L'81enne è morto sul luogo dell'incidente nonostante i tentativi di rianimazione. La sua passeggera di 79 anni se l'è invece cavata con ferite minori.

pl, ats