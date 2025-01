L'incidente ha avuto esito mortale. Keystone

Un'automobilista di 89 anni è morta ieri pomeriggio all'ospedale di Aarau in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale, avvenuto il giorno precedente, provocato da un 39enne che era sotto l'effetto dell'alcol.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

Stando a quanto riferito oggi dalla polizia cantonale argoviese il sinistro si era verificato lunedì alle 18.20 a Niederwil (AG), un comune di campagna a metà strada fra Aarau e Zurigo.

Al volante di una Toyota e proveniente da una stretta strada laterale il 39enne si è immesso sulla cantonale, andando a urtare praticamente in modo frontale una Opel che stava sopraggiungendo in quel momento: nell'impatto l'anziana conducente del secondo veicolo ha subito lesioni gravi ed è stata trasportata in condizioni critiche al pronto soccorso.

L'automobilista più giovane ha pure riportato ferite. Ricoverato all'ospedale, è emerso che aveva alzato il gomito: la polizia ha ordinato un esame del sangue e delle urine. Nell'incidente entrambi i veicoli sono andati completamente distrutti.