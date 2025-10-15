  1. Clienti privati
Canton Argovia Due morti nella casa esplosa a Staufen, colpa di una fuga di gas

SDA

15.10.2025 - 15:29

Si era poi scatenato un incendio che aveva ridotto in cenere l'abitazione.
Keystone

È stata una fuga di gas a causare l'esplosione che, in febbraio, ha ucciso due persone in una casa di Staufen, nel canton Argovia.

Keystone-SDA

15.10.2025, 15:29

15.10.2025, 15:36

Stando a quanto indicato oggi dalle autorità comunali, gli inquirenti non hanno riscontrato alcuna azione di terzi e un suicidio dei residenti è considerato improbabile.

In una nota odierna, il comune fa il punto sull'inchiesta svolta dal Ministero pubblico argoviese. Per la procura, il gas, fuoriuscito da una tubatura sotterranea, è penetrato dapprima nel terreno e poi nell'abitazione.

Dopo che una miscela esplosiva di gas e ossigeno si è formata nell'edificio, qualsiasi scintilla avrebbe potuto provocare il botto. Tuttavia, non è chiaro quale sia stato l'elemento scatenante. A seguito della deflagrazione, la casa, costruita prevalentemente in legno, è stata rasa al suolo da un incendio.

Secondo gli esperti, la conduttura incriminata era stata danneggiata da movimenti del terreno. Durante l'ultima ispezione dell'impianto invece, nel 2020, non erano stati rilevati danni. Nel frattempo è iniziata la pianificazione per la bonifica delle tubature nella zona interessata: le ispezioni della rete saranno effettuate da specialisti esterni fino al completamento dei lavori.

