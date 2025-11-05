  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Canton Argovia Frontale fra bici elettriche su una pista ciclabile di Gränichen, un morto

SDA

5.11.2025 - 13:33

Il luogo dell'incidente.
Il luogo dell'incidente.
Keystone

Tragico scontro frontale fra due bici elettriche ieri sera su una pista ciclabile a Gränichen, in Argovia. Una donna di 68 anni e un uomo di 66 sono rimasti gravemente feriti. L'uomo è deceduto nella notte in ospedale.

Keystone-SDA

05.11.2025, 13:33

05.11.2025, 14:09

L'incidente è avvenuto poco prima delle 18.00, indica in una nota odierna la polizia cantonale argoviese. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. La polizia ha avviato indagini e la procura ha aperto un'inchiesta.

I più letti

Briatore su Sinner: «Per essere benvoluto in Italia devi essere un miserabile»
Nuove piste dovrebbero portare al relitto dell'avventuriera Amelia Earhart
La mano della moglie Camilla e della nuora Kate dietro la decisione più dura di re Carlo
Un record sorprendente: a 15 anni sfida i giganti d'Europa del calcio!
Auto esce di strada e finisce contro un muro a Lodrino, uomo perde la vita

Altre notizie

La più grande dell'anno. Dove e quando si può ammirare al meglio la Superluna?

La più grande dell'annoDove e quando si può ammirare al meglio la Superluna?

Nel mese di dicembre. AutoPostale testa i taxi senza conducente nel Canton San Gallo

Nel mese di dicembreAutoPostale testa i taxi senza conducente nel Canton San Gallo

Ruolo cruciale. Allo Zoo di Basilea riuscita l'integrazione del nuovo gorilla maschio dominante

Ruolo crucialeAllo Zoo di Basilea riuscita l'integrazione del nuovo gorilla maschio dominante