La polizia ha fermato un 18enne, un secondo ladro è scappato. Keystone

Un francese di 18 anni è stato arrestato stamane durante un furto in un'autoconcessionaria di Uerkheim, nel canton Argovia. L'allarme è scattato poco dopo le quattro, indica la polizia cantonale in una nota.

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All'arrivo degli agenti, uno dei ladri è fuggito in auto, sfondando il portone del garage e urtando un veicolo della polizia, per poi dileguarsi ad alta velocità. Nonostante le ricerche, non è stato rintracciato.

Durante il successivo controllo dell'edificio, è stato intercettato il cittadino francese seduto all'interno di un'automobile. È stato posto in detenzione preventiva.

Secondo le autorità, casi di questo tipo coinvolgono spesso giovani cittadini francesi, talvolta organizzati in bande, in prevalenza uomini con origini maghrebine (Marocco, Algeria, Tunisia). Questo gruppo figura tra i più rappresentati nelle statistiche della criminalità in Svizzera.