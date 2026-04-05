  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Canton Argovia Furto in una autoconcessionaria di Uerkheim, arrestato un giovane francese

SDA

5.4.2026 - 17:20

La polizia ha fermato un 18enne, un secondo ladro è scappato.
La polizia ha fermato un 18enne, un secondo ladro è scappato.
Keystone

Un francese di 18 anni è stato arrestato stamane durante un furto in un'autoconcessionaria di Uerkheim, nel canton Argovia. L'allarme è scattato poco dopo le quattro, indica la polizia cantonale in una nota.

Keystone-SDA

05.04.2026, 17:20

All'arrivo degli agenti, uno dei ladri è fuggito in auto, sfondando il portone del garage e urtando un veicolo della polizia, per poi dileguarsi ad alta velocità. Nonostante le ricerche, non è stato rintracciato.

Durante il successivo controllo dell'edificio, è stato intercettato il cittadino francese seduto all'interno di un'automobile. È stato posto in detenzione preventiva.

Secondo le autorità, casi di questo tipo coinvolgono spesso giovani cittadini francesi, talvolta organizzati in bande, in prevalenza uomini con origini maghrebine (Marocco, Algeria, Tunisia). Questo gruppo figura tra i più rappresentati nelle statistiche della criminalità in Svizzera.

I più letti

Il grande chef Redzepi lascia il Noma: dipendenti presi a pugni e abusati mentalmente
Due fratelli imbrogliano Ikea e la pagano molto cara. Ecco perché non conviene provarci
Il tribunale ha detto «sì»: una madre può cacciare il figlio di casa
Ecco tutti gli hobby di Kate: dalla fotografia a un'attività che William giudica «per pazzi»
Anne Hathaway: «In due settimane persi 11 chili, ci ho rimesso la salute»

Altre notizie

Furto. Sciaffusa, rubano un'auto e le danno fuoco

FurtoSciaffusa, rubano un'auto e le danno fuoco

Miglior ristorante al mondo. Il grande chef Redzepi lascia il Noma: dipendenti presi a pugni e abusati mentalmente

Miglior ristorante al mondoIl grande chef Redzepi lascia il Noma: dipendenti presi a pugni e abusati mentalmente

Animali. Nuovo tentativo di salvataggio della balena incagliata nel Baltico

AnimaliNuovo tentativo di salvataggio della balena incagliata nel Baltico