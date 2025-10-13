L'auto ha distrutto la vetrina del negozio Polizia cantonale argoviese

Spettacolare incidente la scorsa notte per un automobilista di 22 anni che ha tentato di fuggire da un controllo di polizia a Wettingen, nel canton Argovia. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, il conducente ha perso il controllo del veicolo, finendo contro la vetrina di un negozio. Tutti e tre gli occupanti dell'auto sono rimasti feriti.

Keystone-SDA SDA

I fatti sono avvenuti poco dopo l’1:00, quando una pattuglia della polizia cantonale stava effettuando un controllo del traffico presso l'area di servizio autostradale di Würenlos sulla A1.

Una vettura si è avvicinata al posto di controllo ed ha inizialmente rallentato, poi il conducente ha improvvisamente accelerato, imboccando nuovamente l'autostrada A1 in direzione Berna. La pattuglia è partita all'inseguimento. Poco dopo l'automobile ha lasciato l'autostrada all'uscita di Wettingen-Est, proseguendo verso il centro della località argoviese.

Nel frattempo una seconda pattuglia di polizia si era posizionata lungo il percorso in una rotatoria. Il giovane alla guida – un 22enne austriaco – ha imboccato ad alta velocità la rotonda contromano per evitare gli agenti, ha perso il controllo del veicolo ed è andato a schiantarsi contro la vetrina di un negozio, terminando la corsa all'interno del locale.

Il conducente e la sua passeggera di 26 anni, anch'essa austriaca, hanno riportato ferite di media gravità, mentre una donna serba di 65 anni, che si trovava sui sedili posteriori, ha subito lesioni lievi. Sono tutti stati trasportati in ospedale.

L'impatto ha causato ingenti danni al negozio, tra cui la rottura di una tubatura dell'acqua che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. L'auto è andata completamente distrutta.

Al giovane è stata immediatamente ritirata la patente di guida. Le ragioni della sua fuga non sono ancora state chiarite. Sui fatti è stata aperta un'inchiesta.