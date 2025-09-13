  1. Clienti privati
Argovia Giovani attraversano un campo di mais con un'auto rubata a Birr

SDA

13.9.2025 - 15:31

Il luogo in cui i tre giovani hanno tentato di darsi alla fuga attraversando con l'auto rubata un campo di mais.
Il luogo in cui i tre giovani hanno tentato di darsi alla fuga attraversando con l'auto rubata un campo di mais.
Keystone

La scorsa notte, tre giovani su un'auto rubata hanno attraversato un campo di mais mentre stavano fuggendo dalla polizia a Birr (AG). La loro corsa si è terminata quando si sono schiantati contro il tronco di un albero sulla strada sterrata adiacente.

Keystone-SDA

13.09.2025, 15:31

13.09.2025, 15:32

L'auto è stata notata dalla polizia regionale di Brugg (AG) poco dopo le 2 del mattino durante un controllo della velocità, ha indicato in una nota odierna la polizia cantonale di Argovia. Invece dei 50 km/h consentiti, i giovani viaggiavano a 63 km/h.

Quando la polizia ha cercato di fermare il veicolo per un controllo, il conducente ha sterzato verso un campo, cercando di fuggire. L'auto ha arrestato la sua corsa solo dopo aver urtato il tronco di un albero. Il conducente e il passeggero sono stati immediatamente fermati.

Il secondo passeggero è fuggito a piedi, ma è stato ritrovato poco dopo, prosegue la nota. Successivamente è emerso che i giovani si erano introdotti di nascosto in un garage e avevano rubato l'auto.

I tre saranno denunciati alla procura. Stando al comunicato, hanno causato ingenti danni al campo di mais.

