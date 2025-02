La granata trovata nel magazzino comunale non conteneva esplosivo. Keystone

Una granata d'artiglieria trovata in un deposito comunale ha scatenato un'operazione della polizia, dei pompieri e di specialisti dell'esercito ieri sera a Seengen, in Argovia. Si è poi scoperto che il proiettile non conteneva esplosivo.

Keystone-SDA, pl, ats SDA

A scoprire la granata sono stati alcuni dipendenti che stavano facendo ordine nel magazzino del centro comunale di manutenzione di Seengen, indica oggi in una nota la polizia cantonale argoviese. Il responsabile del deposito ha quindi informato la polizia regionale, che in via precauzionale ha isolato l'area insieme ai pompieri.

Dopo una prima valutazione, gli esperti della polizia cantonale hanno chiamato gli specialisti dell'esercito che hanno esaminato il proiettile da 10,5 centimetri di calibro e poco dopo le 19.00 hanno revocato l'allerta.