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Canton Argovia Finisce con il motorino contro un albero, grave il giovane conducente

SDA

7.6.2026 - 10:03

Il giovane, gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale dalla Rega. (immagine d'illustrazione)
Il giovane, gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale dalla Rega. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Un 24enne in motorino si è schiantato contro un albero a Zeihen, nel canton Argovia, riportando gravi ferite. Il ciclomotore è completamente bruciato.

Keystone-SDA

07.06.2026, 10:03

07.06.2026, 10:08

L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 19.00, ha reso noto oggi la polizia cantonale argoviese.

Il giovane stava guidando il suo motorino quando, per ragioni ancora sconosciute, è uscito di strada e si è schiantato contro un albero.

Il conducente, gravemente ferito, è stato trasportato in elicottero in ospedale. Il veicolo a due ruote ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto.

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