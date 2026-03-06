  1. Clienti privati
Incidente Argovia: con il quad contro un lampione, muore un 76enne

SDA

6.3.2026 - 15:25

L'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente. (Foto simbolica)
L'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente. (Foto simbolica)
Keystone

Un uomo di 76 anni in sella ad un quad ha perso la vita ieri mattina nei pressi di Buchs (AG), dopo essersi scontrato contro un palo della luce. Lo rende noto oggi la polizia cantonale argoviese in un comunicato.

Keystone-SDA

06.03.2026, 15:25

06.03.2026, 15:29

Stando alla nota, il conducente del mezzo a quattro ruote circolava da Rohr (frazione di Aarau) in direzione di Buchs quando, per cause ancora da chiarire, ha invaso la corsia opposta andando a sbattere contro il lampione.

Nonostante l'intervento dei soccorritori, l'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente. Il tratto di strada interessato è quindi rimasto chiuso per diverse ore.

La polizia ha avviato un'inchiesta per appurare le cause e le circostanze dell'accaduto.

