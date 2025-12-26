  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Argovia Incendio in un casa plurifamiliare a Sarmenstorf, gravi danni e un ferito

SDA

26.12.2025 - 11:58

L'incendio è scoppiato all'ultimo piano.
L'incendio è scoppiato all'ultimo piano.
Keystone

Un incendio scoppiato durante la sera della vigilia di Natale ha causato gravi danni a una casa a Sarmenstorf (AG). Una persona è rimasta leggermente ferita ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti, indica oggi la polizia cantonale argoviese in una nota.

Keystone-SDA

26.12.2025, 11:58

26.12.2025, 12:00

Un abitante ha allertato i pompieri poco prima delle 20:30 dopo aver notato del denso fumo divampare dall'ultimo piano della casa plurifamiliare. Quando i vigili del fuoco sono giunti sul luogo dell'incendio, il sottotetto era già completamente in fiamme, precisa la polizia.

I soccorsi sono riusciti a trarre in salvo dell'appartamento un 60enne svizzero residente all'ultimo piano. Gli altri inquilini dello stabile sono riusciti a lasciare l'edificio autonomamente e a mettersi in salvo, prosegue la nota.

I danni materiali sono ingenti e l'edificio, per il momento, non è più abitabile. Le cause dell'incendio non sono ancora chiare e le autorità hanno avviato un'indagine.

I più letti

La 16enne napoletana prodigio dello sci a blue News: «Ecco da chi mi faccio ispirare»
In Arabia Saudita nevica per la prima volta in 30 anni: ecco la reazione di abitanti e animali
Migros si sta riorganizzando radicalmente, ecco tutte le novità
Le figlie di Andrea partecipano alla messa di Natale... ma l'ex principe non c'è
Il biatleta Bakken indossava una maschera particolare quando è stato trovato morto

Altre notizie

Lo sapevi che.... Ecco cinque curiosità che forse nessuno ti hai mai spiegato sul Natale

Lo sapevi che...Ecco cinque curiosità che forse nessuno ti hai mai spiegato sul Natale

140 nuovi negozi entro il 2030. Migros si sta riorganizzando radicalmente, ecco tutte le novità

140 nuovi negozi entro il 2030Migros si sta riorganizzando radicalmente, ecco tutte le novità

Aperta una nuova linea. La rete ferroviaria ad alta velocità cinese supera i 50'000 km

Aperta una nuova lineaLa rete ferroviaria ad alta velocità cinese supera i 50'000 km