È morto il celebre funambolo Freddy Nock

È morto Freddy Nock Freddy Nock posa il 28 maggio del 2005 con le sue quattro figlie: Melanie, Kimberly, Stephanie e Antonia, (da sinistra a destra) prima del tentativo di record del mondo sul Säntis. Immagine: KEYSTONE Freddy Nock con il celebre personaggio di fantasia romando Marie-Therese Porchet, prima di una camminata a 30 metri d'altezza sopra la Place Bellerive a Losanna nel 2010. Immagine: KEYSTONE Nock durante il Glacier 3000 Air Show a Les Diablerets nel 2020. Immagine: KEYSTONE Freddy Nock era famoso per le sue esibizioni da funambolo. Immagine: sda Sabato 20 agosto 2011 Freddy Nock è rimasto in equilibrio sulla Zugspitze, vicino a Garmisch-Partenkirchen, sulla fune metallica della funivia del ghiacciaio che dalla Zugspitzplatt. Ha stabilito il record mondiale per la più lunga e alta camminata in fune sulla Zugspitze. L'artista ha impiegato circa 90 minuti per raggiungere la vetta. Secondo la Bayerische Zugspitzbahn AG di Garmisch-Partenkirchen, Nock è rimasto in equilibrio sul cavo d'acciaio della cabinovia, largo solo 50 millimetri, per un tratto di 995 metri dalla Zugspitzplatt alla vetta, a un'altitudine di 2.962 metri. Immagine: KEYSTONE Freddy Nock, funambolo, davanti al Cervino durante la cerimonia di inaugurazione della nuova funivia 3S, sabato 29 settembre 2018, a Zermatt, in Vallese. Immagine: KEYSTONE Il funambolo svizzero Freddy Nock cammina sul cavo portante della funivia del Corvatsch scendendo dalla stazione a monte del Corvatsch, a 3.303 metri sul livello del mare, vicino a Silvaplana, nella Svizzera orientale, mercoledì 24 agosto 2011. Immagine: KEYSTONE Senza nessuna sicurezza. Unico nel suo stile. Immagine: KEYSTONE Nock si presenta con la figlia all'Alta Corte argoviese la sua deposizione, registrata martedì 3 novembre 2020, ad Aarau Immagine: KEYSTONE L'11 dicembre 2019, il Tribunale distrettuale di Zofingen ha condannato Freddy Nock a una pena detentiva parziale di due anni e mezzo per il tentato omicidio premeditato della moglie. Il pubblico ministero e la difesa hanno presentato ricorso. Sarà successivamente assolto. Immagine: KEYSTONE L'artista ha vinto lo Swiss Award nella categoria «Show» a Zurigo sabato 14 gennaio 2012. Immagine: KEYSTONE

Il funambolo svizzero Freddy Nock è morto all'età di 59 anni. Lo ha confermato la polizia cantonale argoviese. Ieri è stata effettuata un'operazione di polizia nella sua casa di Uerkheim (AG).

La portavoce della polizia Corina Winkler, confermando un'informazione del quotidiano svizzero tedesco Blick, ha indicato oggi a Keystone-ATS che gli inquirenti non stanno privilegiando la pista di un delitto.

Freddy Nock, nato nel Canton Argovia, proveniva dalla famiglia circense dei Nock e, dalla fine degli anni Novanta, aveva ottenuto oltre 20 record mondiali con le sue esibizioni su funi sospese.

Le prime esperienze di Nock quale funambolo risalgono alla sua prima infanzia: aveva infatti solo quattro anni quando si è cimentato con queste acrobazie. Nel 1998 è entrato per la prima volta nel Guinness dei primati percorrendo 734 metri sul cavo di traino della funivia tra St. Moritz-Bad e Signal, in Engadina Alta (GR).

Altri record mondiali

A questa performance sono seguiti altri record mondiali, tra cui quello del maggio 2006 sulla funivia del Säntis (AI/AR/SG), dove ha coperto una distanza di 1222 metri.

Nock intendeva superare nuove frontiere con un tentativo di record mondiale di acrobazia su fune, rinviato a quest'anno, a un'altezza compresa tra i 5000 e i 10'000 metri sul livello del mare, come indicato sul suo sito con il titolo Welcome to the world of extremes (benvenuti nel mondo degli estremi).

Nock era alla ricerca della «sfida definitiva per corpo e mente» e si spingeva costantemente oltre i limiti, come rivela ancora il suo sito.

Assoluzione clamorosa

Un processo contro Nock ha suscitato grande scalpore nei media. Nel novembre del 2020, il Tribunale cantonale argoviese lo ha assolto dall'accusa di aver tentato di uccidere deliberatamente la moglie. In primo grado, il Tribunale distrettuale di Zofingen (AG) lo aveva condannato a una pena detentiva parzialmente sospesa di due anni e mezzo.

Durante le udienze davanti ai due tribunali è emerso chiaramente che Nock e la moglie avevano un rapporto difficile, caratterizzato anche da violenza. L'avvocato difensore di Nock ha parlato di «relazione tossica». La polizia è ripetutamente intervenuta al domicilio della coppia.

Il Tribunale cantonale gli ha riconosciuto 11'000 franchi come riparazione per torto morale e altri 12'000 franchi quale indennizzo per mancato guadagno. A causa del procedimento penale, varie esibizioni di Nock sono state infatti annullate.

ga, ats