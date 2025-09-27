La polizia cantonale argoviese ha avviato un'indagine per determinare le cause esatte dell'incidente Keystone

Un motociclista 17enne con patente provvisoria è rimasto gravemente ferito ieri sera nei pressi di Unterentfelden (AG) dopo essere caduto con la sua moto da 125 cc sulla carreggiata bagnata. Lo riferisce oggi la polizia cantonale argoviese.

Keystone-SDA SDA

Le forze dell'ordine e i soccorritori hanno trovato il giovane cosciente, ma con diverse fratture ossee. Ha poi dovuto essere operato in ospedale.

Un'indagine è stata avviata per stabilire le cause esatte dell'incidente.