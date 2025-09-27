  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Canton Argovia Motociclista 17enne con patente provvisoria cade e si ferisce gravemente

SDA

27.9.2025 - 09:34

La polizia cantonale argoviese ha avviato un'indagine per determinare le cause esatte dell'incidente
La polizia cantonale argoviese ha avviato un'indagine per determinare le cause esatte dell'incidente
Keystone

Un motociclista 17enne con patente provvisoria è rimasto gravemente ferito ieri sera nei pressi di Unterentfelden (AG) dopo essere caduto con la sua moto da 125 cc sulla carreggiata bagnata. Lo riferisce oggi la polizia cantonale argoviese.

Keystone-SDA

27.09.2025, 09:34

27.09.2025, 09:53

Le forze dell'ordine e i soccorritori hanno trovato il giovane cosciente, ma con diverse fratture ossee. Ha poi dovuto essere operato in ospedale.

Un'indagine è stata avviata per stabilire le cause esatte dell'incidente.

I più letti

Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
In Svizzera sta già cadendo la prima neve, ecco dove
Grave epidemia di influenza in Australia, cosa significa per la Svizzera?
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
Federica Brignone e la sfida per Cortina 2026: «Mi sono creata un guaio per la vita»

Altre notizie

Rocambolesco incidente. Auto si incastra sotto il guardrail a Mülligen, occupanti feriti

Rocambolesco incidenteAuto si incastra sotto il guardrail a Mülligen, occupanti feriti

Vaticano. Il Papa in piazza San Pietro per l'udienza giubilare

VaticanoIl Papa in piazza San Pietro per l'udienza giubilare

Storia virale su TikTok. Organizza la proposta di matrimonio alla compagna con l'aiuto... dell'ex moglie

Storia virale su TikTokOrganizza la proposta di matrimonio alla compagna con l'aiuto... dell'ex moglie