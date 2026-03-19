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Argovia Scontro frontale con un'auto ad Auw, morto un motociclista

SDA

19.3.2026 - 12:31

Il luogo dell'incidente
Il luogo dell'incidente
Keystone

Incidente fatale ieri sera a Auw (AG) per un motociclista di 57 anni: per motivi ancora da chiarire, il centauro è finito nella corsia opposta scontrandosi frontalmente con un'auto che proveniva in senso contrario guidata da una 44enne.

Keystone-SDA

19.03.2026, 12:31

19.03.2026, 12:34

Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale argoviese, aggiungendo che l'uomo è deceduto sul posto nonostante le misure di rianimazione praticate.

La 44enne come anche i tre bambini che si trovavano a bordo dell'auto sono rimasti illesi precisa la nota. Entrambi i veicoli hanno subito danni materiali ingenti. La strada interessata dall'incidente è rimasta chiusa per diverse ore. La polizia cantonale ha avviato le indagini sulle cause del sinistro e la procura ha aperto un'inchiesta penale.

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