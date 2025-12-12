Una foto di Ferrari risalente ai tempi del suo arresto nel 1994. Keystone

Il pluriassassino di bambini Werner Ferrari è morto questa mattina nella casa circondariale di Lenzburg (AG). Il 78enne svizzero era malato da tempo.

Keystone-SDA SDA

Ferrari si trovava nella struttura dal 1995, dove scontava l'ergastolo, ha indicato il Dipartimento argoviese dell'economia e dell'interno in una nota. Il decesso è stato confermato dall'Istituto di medicina legale dell'ospedale cantonale di Aarau.

L'uomo aveva compiuto numerosi omicidi. Il primo risale all'agosto 1971 nella regione di Basilea; per quel delitto Ferrari era stato condannato a 12 anni di reclusione e rilasciato anticipatamente nell'agosto 1979 dopo sei anni.

Nel 1989 è stato nuovamente arrestato a Olten (SO). Dopo il suo fermo, si è interrotta una serie di omicidi di bambini che tra il 1980 e il 1989 aveva seminato il terrore in Svizzera.

Nel 1995 Ferrari era stato condannato all'ergastolo in un processo basato esclusivamente su prove indiziarie per cinque omicidi di minori, tra cui quello di Ruth Steinmann. La ragazzina era stata violentata e successivamente uccisa nel maggio 1980 in un bosco vicino a Würenlos (AG). Dopo l'arresto nel 1989, Ferrari aveva confessato quattro dei cinque omicidi, ma aveva sempre negato l'uccisione della 12enne.

Nel 2003 il Tribunale d'appello argoviese aveva accolto una richiesta di revisione presentata da Ferrari. Nell'aprile 2007, infine, il Tribunale distrettuale di Baden (AG) lo aveva infine scagionato dall'omicidio di Ruth Steinmann. L'uomo era comunque rimasto in carcere per gli altri quattro delitti commessi.