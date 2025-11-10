  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Pirata della strada Neopatentata beccata a 144 km/h sugli 80, via subito la licenza di condurre

SDA

10.11.2025 - 12:18

Radar
Radar
Tipress

Una 19enne neopatentata è stata controllata domenica pomeriggio a 144 km/h su un tratto di strada fuori dal centro abitato tra Seon e Schafisheim (AG). 

Keystone-SDA

10.11.2025, 12:18

Come comunica la polizia cantonale argoviese, la giovane conducente è stata immediatamente fermata e segnalata alla procura cantonale. Le è pure stata ritirata la licenza di condurre.

Dopo la detrazione della tolleranza legale, è rimasto un superamento dei limiti di 60 km/h, rispetto agli 80 concessi in quel luogo, si legge nel comunicato.

La giovane cittadina svizzera avrebbe dunque soddisfatto il criterio per essere denunciata quale «conducente spericolata».

I più letti

Litigi all'ordine del giorno fra re Carlo e il principe William, ecco di cosa discutono
L'ex di Serie A Mario Frick: «Da giocatore ero dipendente dalle scommesse e pieno di debiti»
Uomo guida in una zona vietata ben 7 volte, la giudice è comprensiva: «È stato piacevole»
Escogita un piano per non pagare gli alimenti, ma un dettaglio lo tradisce
Nicolas Sarkozy esce di prigione, concessa la libertà vigilata

Altre notizie

Incidenti. ZH/AG: polizia arresta due uomini dopo rocambolesco inseguimento

IncidentiZH/AG: polizia arresta due uomini dopo rocambolesco inseguimento

Ecco cos'è successo. Il Vaticano conferma l'indagine su una guardia svizzera per un episodio antisemita

Ecco cos'è successoIl Vaticano conferma l'indagine su una guardia svizzera per un episodio antisemita

Video virale su TikTok. Auto portata via dal carroattrezzi, ma dentro c'è una donna che dorme: «Dove sono?»

Video virale su TikTokAuto portata via dal carroattrezzi, ma dentro c'è una donna che dorme: «Dove sono?»