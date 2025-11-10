Radar Tipress

Una 19enne neopatentata è stata controllata domenica pomeriggio a 144 km/h su un tratto di strada fuori dal centro abitato tra Seon e Schafisheim (AG).

Keystone-SDA SDA

Come comunica la polizia cantonale argoviese, la giovane conducente è stata immediatamente fermata e segnalata alla procura cantonale. Le è pure stata ritirata la licenza di condurre.

Dopo la detrazione della tolleranza legale, è rimasto un superamento dei limiti di 60 km/h, rispetto agli 80 concessi in quel luogo, si legge nel comunicato.

La giovane cittadina svizzera avrebbe dunque soddisfatto il criterio per essere denunciata quale «conducente spericolata».