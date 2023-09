Il Ministero pubblico argoviese ha potuto identificare e arrestare il gestore 47enne di una rete di scambi di pedopornografia sul Darknet. Nei suoi confronti chiede ora una pena detentiva di sei anni.

Negli apparecchi del sospetto sono stati trovati oltre 1,4 milioni di file pedopornografici (archivio) KEYSTONE/EPA/PETER NISSEN

Oltre 1,4 milioni di file pedopornografici sono stati trovati sui supporti del sospetto, ha indicato oggi la procura argoviese.

Dal 2019, l'uomo gestiva diversi forum di scambio di immagini e video pedopornografici nel dark web.

Un gran numero di file con contenuti penalmente rilevanti sono stati scambiati con persone provenienti da varie nazioni o trasmessi a terzi.

Fotografati bambini che giocano nei parchi

Il sospettato, di nazionalità tedesca, si è recato anche in parchi di divertimento in Svizzera e in Germania, per fotografare di nascosto bambini che vi giocavano e poi scambiare queste foto contro della pedopornografia.

Il domicilio del 47enne, nel distretto di Bremgarten (AG), era stato perquisito nella primavera del 2023, ma la reale ampiezza delle attività del sospetto è venuta alla luce soltanto dopo l'analisi della vasta infrastruttura informatica, ha precisato il ministero pubblico.

Espulsione di dieci anni

I collaboratori del centro di competenza sulla cibercriminalità della procura argoviese hanno ritrovato le tracce dell'autore grazie a un'informazione fornita dai loro colleghi tedeschi della Renania settentrionale-Vestfalia.

Specialisti della polizia cantonale argoviese hanno pure partecipato alle indagini digitali complesse.

L'uomo è accusato di produzione, possesso e diffusione di immagini pedopornografiche. Come detto, il ministero pubblico ha chiesto sei anni di carcere per il sospetto e un'espulsione di dieci anni dal territorio elvetico.

mp, ats