La polizia cantonale argoviese ha aperto un'inchiesta sull'effrazione commessa ieri sera a Wettingen (foto d'archivio) Keystone

È tuttora in fuga un ladro che ha commesso un'effrazione la scorsa notte in un'azienda di riciclaggio di Wettingen, nel Canton Argovia: il malvivente è sfuggito a una pattuglia della polizia cantonale scavalcando un recinto per la fauna selvatica, attraversando poi l'autostrada.

In una nota odierna, le forze dell'ordine parlano di «audace modo di darsi alla fuga». L'ignoto autore ha rischiato la vita e solo grazie a molta fortuna l'attraversamento spericolato dell'autostrada non ha provocato una collisione.

Poco dopo la 01.00, il gestore dell'azienda di riciclaggio ha notato un furto con scasso e ha allertato la polizia argoviese, viene precisato nella nota. Sono state quindi inviate diverse pattuglie sul posto, una delle quali ha individuato una persona che corrispondeva alla descrizione del ladro. Tuttavia, gli agenti lo hanno perso di vista dopo che è fuggito attraversando l'autostrada.

Il malvivente aveva rotto una finestra per penetrare nel centro di riciclaggio. La polizia sta ora indagando per verificare se sia stato rubato qualcosa all'interno della ditta. Sta inoltre verificando se ci siano legami con altri furti nella regione.