La motocicletta Yamaha danneggiata del centauro 22enne che ha causato l'incidente. Keystone

Una domenica estiva in sella alla moto non si è conclusa nel migliore dei modi per tre centauri a Erlinsbach, nel Canton Argovia: ieri due motociclisti stavano transitando sul passo del Salhöhe, quando un altro ha invaso la loro corsia. Inevitabile la collisione.

L'esito dello scontro è di tre feriti in modo lieve e altrettante motociclette danneggiate, come comunica la polizia argoviese in una nota odierna. L'incidente si è verificato alle 16.30 circa.

La causa è da ricondurre a un'invasione di corsia da parte di un centauro 22enne che, affrontando una curva a destra mentre viaggiava verso Erlinsbach, si è spostato sull'altra carreggiata per motivi ancora da stabilire. Si è dapprima scontrato con un motociclista 44enne e poi con un altro di 16 anni: i tre protagonisti sono caduti al suolo.

Un'inchiesta di polizia dovrà ora stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

roch, ats